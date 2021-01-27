Nusret Gökçe'ye soruşturma!

Saltbea hareketi ile tüm dünyada popüler olan Nusret Gökçe'nin dünyanın birçok yerinden restoranları var. Sosyete kasabı lakabı ile bilinen Nusret Gökçe hakkında gelen son dakika haberinin ayrıntıları şöyle:



Dünyaca ünlü iş insanı Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda 33 milyon takipçisi bulunan sosyal medya platformunda bir video paylaşımı yapmıştı. Video içerisinde yatağa bornoz ile atlayan Nusret'in mahrem yeri açık bir şekilde görünmüştü. Takipçisi olan bir vatandaş rahatsızlığı dile getirmek için savcılığa şikâyette bulundu.



'HALKIN AHLAKINI BOZUYOR'



Vatandaş dilekçesinde, paylaşılan video görüntünün halkın ahlakını bozacak şekilde olduğunu dile getirerek video görüntü ile birlikte şikâyetçi oldu. Savcılık, şikayetin ardından fenomen Nusret hakkında soruşturma başlattı.



