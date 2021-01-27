Beyaz Gazete Ana Sayfa

Nusret Gökçe'ye soruşturma!

Magazin gündemine düşen son dakika haberine göre Nusret Gökçe'ye soruşturma açıldı. Dünyaca ünlü iş insanı ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe’nin geçtiğimiz aylarda yayınladığı videoda cinsel organı gözükmüştü. Bir takipçisi ‘Halkın ahlakını bozuyor’ diyerek şikâyette bulundu. Savcılık Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı.

Magazin / 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:08
Nusret Gökçe'ye soruşturma!

Saltbea hareketi ile tüm dünyada popüler olan Nusret Gökçe'nin dünyanın birçok yerinden restoranları var. Sosyete kasabı lakabı ile bilinen Nusret Gökçe hakkında gelen son dakika haberinin ayrıntıları şöyle:

Dünyaca ünlü iş insanı Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda 33 milyon takipçisi bulunan sosyal medya platformunda bir video paylaşımı yapmıştı. Video içerisinde yatağa bornoz ile atlayan Nusret'in mahrem yeri açık bir şekilde görünmüştü. Takipçisi olan bir vatandaş rahatsızlığı dile getirmek için savcılığa şikâyette bulundu.

'HALKIN AHLAKINI BOZUYOR'

Vatandaş dilekçesinde, paylaşılan video görüntünün halkın ahlakını bozacak şekilde olduğunu dile getirerek video görüntü ile birlikte şikâyetçi oldu. Savcılık, şikayetin ardından fenomen Nusret hakkında soruşturma başlattı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement