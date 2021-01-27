Defne Samyeli'ye haciz şoku!

Geçtiğimiz aylarda Defne Samyeli'nin kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunan ev sahibi Yusuf Araz, avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı.



Taraflar arasındaki dava devam ederken Samyeli, bu defa ev sahibi Araz'ın '1.5 yıldır kiramı alamıyorum' sözleriyle itibarını zedeleyici açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.



Ev sahibi Araz, Samyeli'nin dilekçesindeki iddialarının asılsız olduğunu belirterek şunları söylemişti:



'ÖZÜR DİLEMELİ'



"Defne Samyeli tarafından yapılan açıklamada bana yönelik tehdit, hakaret ve şantaj iddialarında bulunulmuştur. Defne Hanım'ın '1.5 yıldır kirasını ödemediği' hususu haricindeki tüm iddialar gerçek dışıdır. Bununla ilgili yasal süreç başlatılmıştır. Defne Hanım kira ödemediği gerçeğini örtbas etmek amacıyla hem yargıyı gereksiz meşgul etmekte, hem de benim için söyledikleri iftira niteliği taşımaktadır. Bir başkasının konutunu herhangi bir bedel ödemeden kullanmanın adı nedir? Ben itibarlı bir iş adamıyım. Bu sözleri kişilik haklarıma saldırı niteliğinde. Özür dilemeli."



Akşam'ın haberine göre; Haciz memurları Defne Samyeli'nin kapısına dayandı.



İşadamı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'yi icraya vererek haciz işlemlerini başlattı.



Avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla İcra Müdürlüğü'ne dilekçe sunan Araz, aylık16 bin 720 lira olan kira bedelinin sunucu tarafından 2 yıldır ödenmediğini öne sürdü. Araz'ın talebi üzerine haciz memurları, sabahın erken saatlerinde Samyeli'nin Kemerburgaz'daki evine gitti.



Samyeli'nin televizyon, 5 parçalı ses sistemi, koltukları, piyanosu, bilgisayarı, tost makinesi, çay makinesi, kahve makinesi, kettle, mini televizyonu, pilates aleti ve buzdolabına haciz konuldu.