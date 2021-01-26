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Sefirin Kızı dizisinde şok bir veda daha!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde iki büyük ayrılık yaşandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde geçtiğimiz hafta büyük bir ayrılık yaşanmış, dizinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Sefirin Kızı dizisinden bu hafta ayrılan bir diğer oyuncu ise Uraz Kaygılaroğlu oldu.

Magazin / 26 Ocak 2021 Salı 09:41
Sefirin Kızı dizisinde şok bir veda daha!

Pazartesi günleri Star Tv’de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde iki başrol birden diziye veda etti. İlk bölümünden itibaren büyük heyecan yaratan Sefirin Kızı dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu paylaşıyordu. Dizinin ana karakteri Nare’ye hayat veren Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle Sefirin Kızı’ndan ayrılmak zorunda kaldı.

Neslihan Atagül’ün diziden ayrılığının üzerinden henüz 1 hafta geçmesine rağmen bir başrol oyuncusu daha Sefirin Kızı dizisine veda etti. Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu son bölümde izleyicilere veda ederek Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı. Bu ayrılığın temel sebeplerinden birisi de Neslihan Atagül oldu.

Dizinin ilk bölümünden itibaren 3 ana karakteri canlandıran başrol oyuncularından birisinin ayrılığı senaryoda büyük bir boşluk yarattı. Gediz ve Sancar’ın sevdiği Nare diziden gidince Gediz karakterinin de pek bir önemi kalmadı. Öte yandan Tuba Büyüküstün’ün yeni oyuncu olarak Sefirin Kızı’na katılması dizinin gidişatını farklı bir yöne doğru sürükleyecek.



Engin AkyürekUraz KaygılaroğluNeslihan Atagül

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