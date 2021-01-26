Sefirin Kızı dizisinde şok bir veda daha!

Pazartesi günleri Star Tv’de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde iki başrol birden diziye veda etti. İlk bölümünden itibaren büyük heyecan yaratan Sefirin Kızı dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu paylaşıyordu. Dizinin ana karakteri Nare’ye hayat veren Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle Sefirin Kızı’ndan ayrılmak zorunda kaldı.



Neslihan Atagül’ün diziden ayrılığının üzerinden henüz 1 hafta geçmesine rağmen bir başrol oyuncusu daha Sefirin Kızı dizisine veda etti. Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu son bölümde izleyicilere veda ederek Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı. Bu ayrılığın temel sebeplerinden birisi de Neslihan Atagül oldu.



Dizinin ilk bölümünden itibaren 3 ana karakteri canlandıran başrol oyuncularından birisinin ayrılığı senaryoda büyük bir boşluk yarattı. Gediz ve Sancar’ın sevdiği Nare diziden gidince Gediz karakterinin de pek bir önemi kalmadı. Öte yandan Tuba Büyüküstün’ün yeni oyuncu olarak Sefirin Kızı’na katılması dizinin gidişatını farklı bir yöne doğru sürükleyecek.







