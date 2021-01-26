O dizinin ismi değişiyor!

Star TV'de ekranlara getirilen Sefirin Kızı dizisinde yaprak dökümü yaşandı. Nare karakteri ile izleyici karşısına çıkan Neslihan Atagül yaşadığı sağlık sorunları ile diziden ayrılmak zorunda kaldı. Neslihan Atagül'ün ardından Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu da kadroya veda etti.



Sefirin Kızı dizisinde köklü değişiklikler yaşanırken Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün geldi. Engin Akyürek ile yıllar sonra bir araya gelen Tuba Büyüküstün'ün nasıl bir karaktere hayat vereceği merak konusu oldu.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sefirin Kızı dizisinin isminin ilerleyen günlerde değişeceği öğrenildi.



