Aşı olan ünlü sunucu korona mı oldu?

Koronavirüs aşısı olan 42 yaşındaki Çağla Şıkel ile küçük oğlu Kuzey'in, Covid-19'a yakalandığı iddia edildi.



Magazin gündemine bomba gibi düşen haberler sonrasında, Şıkel'den ilk açıklama geldi. Ünlü manken, 'Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif' dedi.



Şıkel, aşının ikinci dozunu bu hafta içerisinde olacak. Ünlü manken, aşı olduktan sonra, '3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil' demişti.



'AŞI DA OLABİLİR PLESEBO DA...'



Çağla Şıkel açıklamasında şunları söylemişti: 'Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm... Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim. Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir. Şu an bunu doktorlarımız dahil kimse bilmiyor. Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi bende öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında bence siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız.'