Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ünlü oyuncunun ücreti dudak uçuklattı!

Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisi kadrosundan ayrılan Neslihan Atagül yerine gelen Tuba Büyüküstün, çekimlere başladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisi setinden paylaşım yaptı. Güzel oyuncunun bölüm başı ne kadar alacağı da ortaya çıktı. Tuba Büyüküstün'ün alacağı ücret dudak uçuklattı.

Magazin / 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:28
Ünlü oyuncunun ücreti dudak uçuklattı!

Star TV'nin fenomen yapımlarından olan Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül bağırsak rahatsızlığı nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kalmıştı. Atagül'ün yerine bir süredir ekranlardan uzak olan Tuba Büyüküstün dahil oldu.

Bir dönem Kara Para Aşk dizisinde Engin Akyürek'le başrolde yer alan Tuba Büyüküstün yıllar sonra eski partneri ile yeniden bir araya geldi. Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisinin setinden ilk paylaşım yaptı. Sosymal medya hesabından paylaşım yapan Büyüküstün, sevenlerini heyecanlandırdı.

ALACAĞI ÜCRET ORTAYA ÇIKTI

Büyüküstün'ün, transfer ve bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun transfer için 3 milyon TL, bölüm başına da 200 bin TL alacağı ortaya çıktı.

Engin AkyürekNeslihan Atagül

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar