Ünlü oyuncunun ücreti dudak uçuklattı!

Star TV'nin fenomen yapımlarından olan Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül bağırsak rahatsızlığı nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kalmıştı. Atagül'ün yerine bir süredir ekranlardan uzak olan Tuba Büyüküstün dahil oldu.



Bir dönem Kara Para Aşk dizisinde Engin Akyürek'le başrolde yer alan Tuba Büyüküstün yıllar sonra eski partneri ile yeniden bir araya geldi. Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisinin setinden ilk paylaşım yaptı. Sosymal medya hesabından paylaşım yapan Büyüküstün, sevenlerini heyecanlandırdı.



ALACAĞI ÜCRET ORTAYA ÇIKTI



Büyüküstün'ün, transfer ve bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun transfer için 3 milyon TL, bölüm başına da 200 bin TL alacağı ortaya çıktı.



