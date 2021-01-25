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Can Yaman ülkeyi terk ediyor!

Can Yaman'dan flaş haber! Ekranların yakışıklı oyuncusu Can Yaman İtalyan aşkı Diletta Leotta ve yeni dizisi için Türkiye'yi terk ediyor. İtalyan basınında çıkan bu iddialar gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyayı sallayan haber karşısında Can Yaman'ın bazı hayranları büyük üzüntü yaşarken bir kısmı da ünlü oyuncunun yurt dışındaki başarısı için tebrik mesajları yayınladı.

Magazin / 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:37
Can Yaman ülkeyi terk ediyor!

Can Yaman'dan bomba haberler gelmeye devam ediyor. Son günlerde magazin gündeminde sıkça adını duyduğumuz yakışıklı oyuncu hakkında öyle iddialar ortaya atıldı ki hayranları üzülse mi sevinse mi bilemedi... Demet Özdemir ile hakkında çıkan aşk dedikodularıyla çok konuşulan ünlü isim iş için gittiği İtalya'da aradığı aşkı bulmuş gibi gözüküyor.

Başarılı oyuncu rol aldığı diziler sayesinde ününe ün katarak yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi yakalamıştı. İtalya'daki hayranlarının yoğun ilgisi sayesinde ülkedeki çeşitli televizyon programlarına zaman zaman katılmıştı. Gördüğü ilgi sayesinde reklam teklifini kapan ünlü oyuncu, aradığı aşkı İtalya'da da bularak İtalya ve Türkiye'deki magazin gündeminde sıkça haber olmuştu.

İtalya'da Can Yaman popülaritesi aşkı Diletta Leotta ile artmaya devam ederken dizi teklifi de alan oyuncunun hem işte hem de aşkta yıldızı parlamaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Can Yaman, hayranlarını bir yandan üzen bir yandan da sevindiren bomba bir haberle yine gündem oldu. İtalyan basınından gelen iddialara göre, başarılı oyuncu İtalyan aşkı Diletta Leotta ve rol alacağı yeni dizisi için Türkiye'yi terk ediyor. İtalyan dizisi Sandokan'da başrol oynayacak olan Can Yaman'ın yakın bir zamanda İtalya'ya taşınacağı konuşuluyor. 31 yaşındaki oyuncunun Napoli ile Roma'da kalacağı yerlerin bile ayarlanmış olduğu iddia edildi.

Bu flaş haber karşısında CanYaman hayranları, ünlü oyuncunun başarısından dolayı mutluluk duysa da bir yandan da Türkiye'de artık olmayacağının endişesi ile büyük üzüntü içerisinde. Yani kafalar karışık...

İtalya

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