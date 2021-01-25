Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle ‘Sefirin Kızı' dizisinden ayrılan Neslihan Atagül sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Başrollerini Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat vermiş olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Neslihan Atagül'ün diziden ayrılması hayranlarını üzerken sağlık durumuyla iligili detaylar merak edilmeye başlandı. Oldukça ciddi bir rahatsızlıkla mücadele eden Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.



'DİNLENMEYE İHTİYACIM VAR'



Atagül, 'Öncelikle bana attığınız destek mesajları için iyi dilekleriniz için iyi niyetleriniz için ziyaretleriniz için hediyeleriniz için dualarınız için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Biraz daha dinlenmeye ihtiyacım var.' ifadelerini kullandı.



