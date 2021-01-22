Özcan Deniz'e eski eşi Feyza Aktan'dan şok suçlama!

Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Ancak Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın arasında sular bir türlü durulmadı. Eski eşi Feyza Aktan'ın evini gasp ettiğini söyleyen Özcan Deniz'in şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ı karşı karşıya getiren ev haberleri sonrası Feyza Aktan'ın iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.



Akşam'ın haberine göre; Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'zincirleme şekilde yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından şikayetçi oldu.



HAMİLEYKEN ALDATILDIM



Feyza Aktan'ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz'in evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istediğinin anlatıldığı dilekçede, '2018 tarihinde Özcan Deniz'in Aktan'ı eski sevgilisi Buse N. ile aldattığına dair haberler çıkmıştır. Hamile olan Aktan, evi terk edip arkadaşına gitti. Özcan Deniz, tehditle Feyza kendi evine getirmiştir.



Deniz, 'Hakkımda çıkan haberler kariyerimi mahveder' diyerek Aktan'ı eve kilitlemiştir. Aktan'ın kurtulmaya çalışmış, ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar atmış ve kafasına vurmaya başlamıştır. Deniz, daha sonra 'Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de burada öldüreceğim' diyerek oradan ayrılmıştır' denildi.



ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM



Sözleşmeden vazgeçen Deniz'in her şeyin yoluna gireceğine dair söz vererek Aktan ile evlendiğinin belirtildiği dilekçede, 'Aktan, çocuk doğduktan sonra yoğun baskılar sonucu sözleşmeyi imzalamıştır. Almanya'da tatilde bir kadınla mesajlaşmış ve taraflar arasında yine tartışma çıkmıştır.



Aktan'ı kız kardeşinin önünde kolundan sert bir şekilde çekerek duvara çarpan Deniz, çocuğun ağlaması üzerine yan odaya geçmiştir. Odaya gelerek Aktan'a şiddetini sürdüren Deniz, 'Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm' şeklinde tehdit etmiştir. Aktan, darp raporu aldırmıştır. Ancak Aktan, baskı üzerine darp raporunu da göndererek sessizce boşanmak istemiştir' denildi.



KARŞI TARAF İNKAR ETTİ



Aktan, Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz'in de evini basıp çocuğun velayetini babaya vermesi konusunda tehdit ederek kendisini öldürteceğini iddia etti. Tedbir kararına itiraz eden Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz ise, asıl kendilerinin Feyza Aktan tarafından tehdit edildiğini ve saldırıya uğradıklarını belirtti. Ancak mahkeme Deniz'in itirazını reddetti.

