Ozan Güven hakim karşısında! Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden dayakçı Ozan Güven'in 13 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu... Ünlü oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikteliği de şiddet iddiasıyla bitmişti.



Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve hakaret suçlarından hapis talebiyle yargılanması istenen Ozan Güven hakim karşısına çıkıyor.



BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK



Yaşanan olayların ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'na yerleştiği öne sürülen 45 yaşındaki Güven, bugün görülecek davada ilk kez hakim karşısına çıkacak.



Adliyeye gelen ilk isim Deniz Bulutsuz oldu.



"FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALDIM"



Deniz Bulutsuz, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" demişti.



Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti ve darp raporu almıştı. Ünlü oyuncu ayrıca, Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olmuştu. Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma ise Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmişti. Ancak taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamamıştı.



DAVA AÇILMIŞTI



Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Deniz Bulutsuz'un, Ozan Güven'in yüzünü ve kolunu yaraladığın iddia edilmişti. Hazırlanan iddianamenin, Bulutsuz'un şikayeti üzerine Güven hakkında açılan dava ile birleştirilmesi istenmişti.



İddianame kabul edilirse Deniz Bulutsuz da önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



