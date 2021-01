Ozan Güven hakim karşısında! 13 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu...

Ozan Güven hakim karşısında! Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden dayakçı Ozan Güven'in 13 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu... Ünlü oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikteliği de şiddet iddiasıyla bitmişti.



Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve hakaret suçlarından hapis talebiyle yargılanması istenen Ozan Güven hakim karşısına çıktı!



HAKİM KARŞISINDA!



Oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikteliği şiddet iddiasıyla bitmişti. 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'kasten yaralama ve hakaret' suçlarından Ozan Güven'in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istenmişti. Yaşanan olayların ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'na yerleştiği öne sürülen 45 yaşındaki Güven, bugün görülen davada ilk kez hakim karşısına çıktı.



DENİZ BULUTSUZ VE OZAN GÜVEN ADLİYEDE



Ozan Güven tarafından darbedildiğini ı̇fade eden Deniz Bulutsuz duruşma öncesi görüntülendi. Bulutsuz'un ardından oyuncu Ozan Güven de adliyeye geldi.



DENİZ BULUTSUZ'IN İFADESİ: YAŞANANLAR ÇOK AĞIRDI



Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, savcılık ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Hakimin 'Olayın bir özetini geçmek ister misiniz?' demesi üzerine, 'Anlatmak zorunda kalmazsam çok sevinirim. Yaşananlar çok ağırdı. Müşteki sanığın suçlamalarını kabul etmiyorum. Belki canımı kurtarmaya çalışırken olmuştur. Bana gelen darbelere engel olmaya çalışırken olmuştur' ifadelerini kullandı.



Olaydan sonra Ozan Güven'den arabasını istediği iddiası sorulan Bulutsuz, bu iddiayı kabul ederek, 'İstanbul'dan uzaklaşmak için' dedi.



OZAN GÜVEN'İN AYLIK GELİRİ 5 BİN TL!



Mahkemeye çıkan müşteki sanık Ozan Güven, oyunculuk yaptığını ve aylık 5 bin TL geliri olduğunu söyledi. Müşteki-sanık Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin TL geliri olduğunu belirtti.



'SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM'



Ozan Güven, mahkemeye yazılı savunma sundu. Savunmanın dışında söz verilen oyuncu, 'Verdiğim ifadeye ekleyeceğim bir şey yoktur. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Karşı taraftan şikayetçiyim' dedi.



'BİLİNCİMİ KAYBETTİM ÜZERİME SU DÖKEREK UYANDIRDI'



Alıkoyma iddiasına Deniz bulutsuz, 'Ev iki katlı müstakil. Darbe almaya üst katta başladım çenemden orada darbe aldım. Abajurun cam kısmıyla vurdu. Merdivenden hemen sonra çıkış kapısı var. Merdivende saçımdan tutup duvarlara vurdu. Aşağı yuvarlandım. Pencereden sesimi duyurmak için bağırdım. Belki biri sesimi duyar umuduyla. Pencereyi kapatıp engel oldu. Bu esnada çok darbe aldım. Kapının olduğu yerde bilincimi kaybettim. Üzerime su dökerek uyandırdı. Darbe almaya devam ettim. Vazgeçtiği anda evden kendimi dışarıya attım.'



HAKİM ÇENESİNDEKİ İZE BAKTI



İfadenin ardından hakim Deniz Bulutsuz'a çenesinde iz kalıp kalmadığını sordu. Bulutsuz'un 'Kaldı' demesi üzerine izi görmek isteyen hakim, Bulutsuz'u yanına çağırdı. Deniz Bulutsuz'un çenesine bakan hakim, tutanağa, 'Diyalog mesafesinden çok dikkatli bakıldığında izin farkedildiği görüldü' şeklinde yazdırdı.



AYRILMAK İSTEDİM DENİZ ÇILDIRDI



Ozan Güven,'Olay gecesinden yaklaşık 5 ay önce yazdığım bir şey ilişkinin dinamikleri değişiyor. Sırf bağırdığım için utandığımı ifade ettim. Bağırdığım için özür mektubu yazdım. Bağırdığım için pişman olan ben böyle bir şey yapamam. 4 kez ayrılmak istedim. Anlaşamıyorduk bayılma numarası yapıyordu. 5-6 gün önceki bir yazının gündeme gelmesi niyeti ortaya koyuyor.



Ozan Güven'in avukatının 'Deniz hanım çirkin söz işittiyse neden eve gitti acaba affetmiş miydi ?' sorusunun üzerine Deniz Bulutsuz,' O hakareti tekrardan ağzıma almak istemiyorum. Ozan'ın arkadaşlarının önünde yapıldı. Kendisini affetmedim böyle bir durumda benim tercihim duyduğum şeyi insanların önünde büyütmek olmadı. Daha öncede Ozan alkol alınca küfür eder, huysuz olur. O haldeyken üzerine gidilmez. ' sözleriyle yanıt verdi.



Olaydan hemen sonra Ozan Güven'in aracını alması konusunda Deniz Bulutsuz, 'Ben aracı Ozan'dan istemedim. O gece olayı, evine gittiğim arkadaşım ve Ozan'ın şöförü biliyordu. Ben o haldeyken vücudumda yaralar varken başkasına açıklama yapmak istemedim, görülmek istemedim. Direkt Ozan'la değil şoför ile iletişime geçtim ve kaçmak istedim.' dedi.