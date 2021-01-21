İşte Serenay Sarıkaya'nın yeni projesi...

Başrollerinde Burak Deniz, Saygın Soysal, Alina Boz, Serhat Kılıç ve Rojda Demirer'in rol aldığı ATV'de ekrana getirilen Maraşlı dizisi büyük beğeni topladı. Kısa bir sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Maraşlı dizisi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.



Yeni sezona hızlı bir giriş yapan ve konuşulmayı başaran Maraşlı dizisi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, Maraşlı'nın senaryosunu hareketli tutmak için yeni bir isimle anlaştı.



SERENAY SARIKAYA, MARAŞLI DİZİSİNDE



Serenay Sarıkaya, Maraşlı'nın eşine hayat verecek. Rekor ücret teklfi edilen Serenay Sarıkaya ile anlaşma yapılmasının ardından yapımcılar dizinin daha da konuşulmasını istiyor. 6 bölüm olarak anlaşma sağlayan Serenay Sarıkaya'nın diziye nasıl bir hikaye katacağı şimdiden merak konusu oldu.



MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Dizinin son bölümünde Maraşlı'nın hayatı hakkında yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Maraşlı ve ekibinin neyin peşinde olduğu ve hikayenin ne kadarının doğru olduğu tam olarak anlaşılmasa da diziye Maraşlı'nın hayatından bir isim dahil edilecek.