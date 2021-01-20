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Ünlü oyuncudan şok itiraf!

Ünlü oyuncu Algı Eke, Zeynep Ocak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Algı Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna "Evet yaşadım" diyerek magazin gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun kiminle aşk yaşadığı merak konusu olurken, sorusunun devamında yaptığı açıklamalar da çok konuşuldu.

Magazin / 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:50
Ünlü oyuncudan şok itiraf!

Kendisi gibi oyuncu olan İnan Ulaş Torun ile 2017 haziran ayında evlenen Algı Eke, geçtiğimiz yıl eşinden boşanmasıyla gündeme gelmişti. Resmi boşanma sonrası ilişkilerine ikinci bir şans vermeye karar veren çift, ilişkiyi sürdürememiş ve tamamen bağlarını kopartmıştı.

Özel hayatıyla uzun bir süre ardından söz ettiren oyuncu Algı Eke, geçtiğimiz günlerde Zeynep Ocak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Eke, programda herkesi şaşırtan itiraflara imza attı.

FLAŞ YASAK AŞK İTİRAFI!

Algı Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna, "Evet yaşadım. İğrenç de bir şeydi. Çok ağrılı bir şey. Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım.

Haz ve adrenalinden başka getirdiği hiçbir şey yok. Duygusal olarak seni çok çökerten bir şey. Şimdi öyle bir şey başıma gelse hiç yaşamamayı tercih ederim. Artık o konularda kendimi eğittim. Sancılı ilişki istemiyorum. Aşk girince benim aklım uçuyor. Hele 3-6 ay arası kayıp. Mantığım bitiyor, devreden çıkıyor. Ama inşallah artık öyle olmaz." dedi. Güzel oyuncunun bu itirafı magazin gündemine damga vurdu.

Yasak Aşkİnan Ulaş TorunAlgı Eke

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