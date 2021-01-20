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Ezgi Mola böyle isyan etti!

Mustafa Aksakallı ile şu sıralar evlilik hazırlığı yapan Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dikkat çekti. Mutfağını yaptıracak olan Ezgi Mola, 120 bin TL fatura çıkarılmasına 'O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır' sözleri ile isyan etti.

Magazin / 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:36
Ezgi Mola böyle isyan etti!

TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı ile evlilik için hazırlıklara başladı.

'FİYAT ÇIKARMIŞ, ŞİŞİRMİŞ ŞİŞİRMİŞ'

Evinde tadilat yaptıran Ezgi Mola, yüksek fiyatlardan yakındığı videosunda şu ifadeleri kullandı: 'Evde tadilat yaptırıyorum. Geçen gittik, mutfak için fiyat alıyoruz. Fayanslar, parkeler, mutfak eşyaları. Arkadaşlar bir fiyat çıkarmış, şişirmiş şişirmiş, sonra ‘Size yüzde 60 indirim yapıyoruz' dediler!

'O PARAYA BEYLİKDÜZÜ'NDEN EV ALIRSIN'

Bir mutfağın fiyatı 120 bin lira olabilir mi? Saçmalık. Sonra da onu 40 bine indirmiş. İnanamadım. Koca mutfak yaptırmıştım birkaç yıl önce, 10 bin lira vermiştim. 120 bine mutfak mı yapılır? Delirdi mi bunlar? Yalı mı yaptırıyorum ayol ben? 120 bine Beylikdüzü'nden 1+1 ev alınır.'

Ezgi Mola

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