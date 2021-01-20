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Ahmet Kural-Sıla şiddet davası sil baştan! Yeniden yargılanacak...

Ahmet Kural-Sıla şiddet davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Her şey sil baştan! Eski sevgilisi Sıla’yı darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası ertelenen Ahmet Kural hakkındaki karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Ahmet Kural yeniden yargılanacak.

Magazin / 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:50
Ahmet Kural-Sıla şiddet davası sil baştan! Yeniden yargılanacak...

Ahmet Kural-Sıla şiddet davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Her şey sil baştan! Ahmet Kural yeniden yargılanacak. Zekeriyaköy'deki evinde 29 Ekim 2018'de Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural, hakaret, basit yaralama ve tehdit suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz eden Kural'ın avukatları, davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) taşıdı.

'DİKKATE ALINMADI'

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; itiraz dilekçesinde, 'Tanık olan yan komşunun 'duydum' dediği tehdit ve hakaret içeren seslerin, bilirkişi ölçümlemesinde duyulamayacağının tespitine rağmen mahkeme bu durumu dikkate almamıştır' denildi.

OLAY YERİNDE KEŞİF KARARI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. İstinaf Mahkemesi'nin kararında 'Bilirkişi raporu dikkate alınmalıdır. Olay yerinde keşif yapılması talep olunur' denildi.

MANİDAR DÖVME!

Şef Hazer Amani, Sıla'yla evliliklerini bitirme kararı aldıktan sonra koluna şu dizeleri dövme yaptırdı: 'Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana 'hiçbir şey' değilim.' Amani, dövmesinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Çift geçen pazartesi günü Bodrum'da boşandı.

Ahmet Kural

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