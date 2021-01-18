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Sıla ile Hazer Amani Bodrum’da boşandı!

Geçtiğimiz yıl ocak ayında evlenen ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani, Bodrum’da boşandı. Adliyeye gelen Sıla ve Hazer Amani’nin boşanma davası 15 dakika sürdü.

Magazin / 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:14
Sıla ile Hazer Amani Bodrum’da boşandı!

Sıla-Hazer Amani çifti, geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurmuştu.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir.” ifadeleri kullanılmıştı.

DAVA 15 DAKİKA SÜRDÜ

Sıla, avukatı Mehtap Kaya ile adliyeye sabah erken saatlerde geldi.

Hazer Amani ise avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10.00'da başlayan dava, 10.15'te sona erdi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Uzun süre aşklarıyla gündemden düşmeyen ve ilk başta sevgili olduklarını saklayan, daha sonra geçtiğimiz yıl ocak ayında evlenen çiftin boşanmaları ise 15 dakika sürdü.

Muhabirin sorusu üzerine boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıldı. Hazer Amani ise 'Söyleyecek bir şey yok.' diyerek yoluna devam etti.

Sıla'yı yakın dostları yalnız bırakmazken, Hazer Amani'nin ise adliyeye tek geldiği görüldü.

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