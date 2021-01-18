Kaan ve Hadise barıştılar!

Geçtiğimiz ay Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını duyuran Hadise, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesaplarından sık sık makyajsız paylaşım yaparak 'yapay güzelliğe' meydan okuyan Hadise, bir markanın reklam yüzü olmuştu.



Hadise'nin yeni markasının reklam tanıtımı önceki gün Çırağan Sarayı'nda basın mensuplarına tanıtıldı. Geçtiğimiz ay ayrıldığı Kaan Yıldırım ile tekrar barışan şarkıcı Hadise, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hadise, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.



BARIŞTIKLARINI İTİRAF ETTİ: BÜYÜK KONUŞMAMAK LAZIM!



Sosyal medyadan yaptığı ayrılık açıklaması sorulan Hadise, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Şimdi çok mutluyuz " dedi.



EVLİLİK AÇIKLAMASI



Hadise, "Kaan Yıldırım ile evlenecek misiniz?" sorusuna, "Hemen evlilik haberi yapıyorsunuz. Evlilik olursa duyarsınız" cevabını verdi. Hadise, "Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık verdi.



HADİSE İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI



Geçtiğimiz haftalarda Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı. Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edilmişti.



Kaan Yıldırım, ateş başında sevgilisiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarını yalanlamıştı.



HADİSE NE DEMİŞTİ?



Hadise, Instagram hesabından özel hayatı hakkında yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalanırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullanmıştı.