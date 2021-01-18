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Caner Erkin kesenin ağzını açtı!

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden olan Caner Erkin 2017 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Şükran Ovalı için kesenin ağzını açtı. Ünlü futbolcu, Şükran Ovalı için 1 milyon TL değerinde araç hediye etti.

Magazin / 18 Ocak 2021 Pazartesi 11:54
Caner Erkin kesenin ağzını açtı!

2017 yılında ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile nikah masasına oturan Fenerbahçe'nin yıldızı Caner Erkin, eşi ve kızı için kesenin ağzını açtı. Erkin, Ovalı'ya, 2 yaşındaki kızları Mihran ile rahat seyahat edebilmesi için lüks bir araç hediye etti.

1 MİLYON TL'LİK ARAÇ VE ÖZEL ŞÖFOR TAHSİS ETTİ

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Caner Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL'lik lüks bir araç satın aldı ve özel şoför tahsis etti.

FenerbahçeŞükran OvalıCaner Erkin

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