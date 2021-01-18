Caner Erkin kesenin ağzını açtı!

2017 yılında ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile nikah masasına oturan Fenerbahçe'nin yıldızı Caner Erkin, eşi ve kızı için kesenin ağzını açtı. Erkin, Ovalı'ya, 2 yaşındaki kızları Mihran ile rahat seyahat edebilmesi için lüks bir araç hediye etti.



1 MİLYON TL'LİK ARAÇ VE ÖZEL ŞÖFOR TAHSİS ETTİ



Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Caner Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL'lik lüks bir araç satın aldı ve özel şoför tahsis etti.



