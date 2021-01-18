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Çağatay Ulusoy'dan milyonluk yatırım

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Özel hayatıyla da sık sık magazin sayfalarında konuşulan Çağatay Ulusoy, dijital ekranda boy göstermeye devam ediyor. Kazancını mülke yatırmayı tercih eden ünlülerden olan Ulusoy, Çeşme'den yatırım amaçlı bir villa aldı. Villası için 6 milyonu gözden çıkaran oyuncu, yeni evini önümüzdeki günlerde satışa çıkaracak.

Magazin / 18 Ocak 2021 Pazartesi 11:56
Çağatay Ulusoy'dan milyonluk yatırım

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, dizi ve reklam filmlerinden elde ettiği kazancı gayrimenkule yatırmaya devam ediyor. Oyuncunun, yatırım amaçlı İzmir Çeşme'de tek kat üzerine inşa edilmiş müstakil villa satın aldığı iddia edildi.

Ulusoy'un, yeni evi için 6 milyon TL ödediği öğrenildi. Oyuncu, 4 artı 1 havuzlu villasını baştan aşağı yeniledikten sonra satışa çıkaracak.

Zekeriyaköy'de kirada olan oyuncunun, orman içindeki Kemerburgaz'da oturan arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu olmak için o bölgeden ev aradığı iddia edilmişti.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

30 yaşına giren Çağatay Ulusoy, doğum günü pastasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşmıştı. Bıyıklı haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, yaklaşık bir milyon beğeni ve yüzlerce yorum almıştı.

Ulusoy, doğum günü paylaşımına, "Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle, mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu düşmüştü.

Kıvanç TatlıtuğÇağatay Ulusoy

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