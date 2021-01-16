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Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi!

Manken Itır Esen ile AKUT Vakfı depreme farkındalık yaratmak adına bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik için enkazın üzerine çıkarak poz veren Itır Esen'in görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Daha önce 15 Temmuz Şehitleri için sarf ettiği sözlerle şimşekleri üzerine çeken Esen'den henüz bir açıklama gelmedi.

Magazin / 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:46
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi!

Itır Esen ve AKUT Vakfı'nın depreme dikkat çekmek için hayata geçirdiği farkındalık etkinliği ortalığı karıştırdı. Esen'in deprem enkazı üzerinde poz vermesi sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Tepkilerden AKUT Vakfı da nasibini aldı. Vatandaşlar, 'Bu nasıl farkındalık?' diye sitem etti.

ITIR ESEN VE AKUT'TAN TEPKİ ÇEKEN DEPREM ETKİNLİĞİ

Itır Esen ve AKUT Vakfı, depreme karşı farkındalık yaratmak için hazırladığı etkinlik ile şimşekleri üzeriene çekti.

Onlarca insanın kabusu olan enkazın üzerine çıkan Itır Esen, yırtmaçlı elbisesi ile pozlar verdi. Görüntüler amatör kameralar tarafından kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

Etkinlik sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu.

TEPKİ YAĞDI

Sosya medyada Itır Esen ve AKUT Vakfı'na gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Bu nasıl farkındalık yaratmak?! Dalga geçer gibi... Orda kaç insan hayatından oldu? Kaç insanın evi yuvası yıkıldı? Kendisin reklamını mağdur insanlar üzerinden yapması büyük rezalet.

Altında canlar mı ölmüş, insanların malı mülkü mü hiç olmuş. Amaaaaan kimin umrunda bunlara tak takıştır üstüne çıkar.

Itır Esen

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