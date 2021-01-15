Nusret'in o şovu sosyal medyada tepki çekti!

Kahvaltıda pirzola yiyen ve o anları Instagram hesabından paylaşan sosyetenin etçisi Nusret Gökçe'ye tepki yağıyor. Şovlarına bir yenisini ekleyen Nusret yine tepki çeken bir harekete imza attı.



Sosyetik kasap Nusret'in koca pirzolayı eline alıp yediği anları sosyal medyada paylaşmasına tepki yağdı.



Nusret paylaşımına 'Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee' notunu düştü. Nusret Gökçe'nin Instagram'dan paylaştığı pirzola videosuna çok sayıda tepki geldi.



Nusret'e sosyal medyada, 'Gösteriş yapmaktan vazgeç!', 'Yaradan sormaz mı sen yerken biz aç aç izliyoruz', 'Mide bulandırıyorsun.' gibi yorumlar peş peşe geldi. Nusret Gökçe, bornoz skandalı ve altın tozundan kahve içtiği anların görüntüsü ile geçtiğimiz günlerde yine tepki çekmişti.



Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, geçtiğimiz kasım ayında Dubai'deki şubesini kontrole gitti. Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giyen Nusret Gökçe'nin paylaştığı cappuccino videosu, Instagram'da 600 binin üzerinde izlendi. Altın tozlu İtalyan kahvesini 500 TL'ye satan Nusret için sosyal medyada yapılan bazı yorumlar dikkat çekti.



NUSRET'E GELEN SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ



'Kahveyi içmeniz tamam da, ağzınız niye yamuluyor?'



'Parayı çok buldunuz, ne yapacağınızı şaşırdınız.'



'Bir Türk kahvesinin bu kadar ballandıra ballandıra reklamını yapamadın, capuccino da cappuccino.'



'Üstüne biraz daha koyup çeyrek alırım.'



'Para bazen ağır gelir, taşıyamazsın.'

