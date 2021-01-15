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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'u utandırdı!

Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'un canlı yayınına yorum bıraktı.

Magazin / 15 Ocak 2021 Cuma 10:36
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'u utandırdı!

Yeni yıla Alçatı'daki bir otelde beraber giren oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

AŞKI GİZLEMEK YOK

Daha önce aralarındaki ilişkiyi sürekli reddeden çift, artık aşklarını saklamama kararı aldı.

'DEMET ÖZDEMİR GELDİ'

Öyle ki dün Instagram'dan canlı yayın yapan Oğuzhan Koç'un yayınına Demet Özdemir katıldı. Güzel oyuncu, sevgilisine kalp emojesi yolladı. Bunu gören Koç, utangaç bir tavırla 'Demet Özdemir geldi' deyip gülümsedi.


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