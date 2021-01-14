Rafet El Roman kabusu yaşadı!

Mersin'de bir alışveriş merkezinde konser veren Rafet El Roman çıkışta Sümeyye A. adlı hayranını kırmadı ve sesini dinleyip yorumladı. Roman, kadını yeteneksiz buldu. Sümeyye A., Rafet El Roman'ın numarasını sevgilisi Ümit Ö.'ye verdi.



Ümit Ö., ünlü şarkıcıyı telefonla arayıp hakaret ve tehdit etmesinin ardından Roman, savcılığa başvurarak 'O adama telefon numaramı, intikam için sesini beğenmediğim kız verdi' dedi.



Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatırken Sümeyye A. hakkında 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan dava açıldı. Ümit Ö.'nün dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi ancak El Roman, şikayetini geri çekmedi. Ümit Ö. hakkında, gönderdiği mesajda sinkaflı sözler ve tehditler bulunduğu gerekçesiyle iddianame düzenlendi. 4 yıla kadar hapsi istenen Ümit Ö., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.