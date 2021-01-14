Meryem Uzerli kızını ilk kez paylaştı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem karakteri ile gönüllere taht kuran Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde doğum yaptı. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, doğum yaptığını hastane odasından bebeğiyle verdiği pozla duyurmuştu.



Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden bebeğini kucağında tutarken paylaşım yapan Uzerli, melek emojisi kullanmıştı. Birçok başarılı projede boy göstermiş olan Meryem Uzerli, önceki gün sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu.







Güzel oyuncu bebeği Lily Koi'nin yüzünü ilk kez gösterdi. Uzerli'nin babasını sır gibi sakladığı bebeği Lily Koi'nin yüzünü ilk gösterdiği paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.



