Demet Akalın tekrar evlenecek mi?

Demet Akalın ile Okan Kurt, Nisan 2012'de evlenmiş, 11 Eylül 2018'de boşanmıştı. Ayrılığın nedeni ise Okan Kurt'un aile şirketinin borçları yüzünden Demet Akalın'ın villasına haciz gelmesiydi. Demet Akalın kızları Hira'ya rağmen eski eşiyle görüşmeme kararı almıştı. Ama kısa bir süre sonra barıştılar. Demet Akalın, ''Yeniden evlilik olur mu?'' sorusuna, ''Yok, şu an sadece sevgiliyiz. Böylesi daha güzel. Evlilik düşünmüyoruz. Zaten bizim boşanmamızda üçüncü bir kişi yoktu. Zor bir süreçten geçmiştik, onu da atlattık'' cevabını vermişti.