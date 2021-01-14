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Demet Akalın tekrar evlenecek mi?

Demet Akalın ile Okan Kurt, Nisan 2012'de evlenmiş, 11 Eylül 2018'de boşanmıştı. Ayrılığın nedeni ise Okan Kurt'un aile şirketinin borçları yüzünden Demet Akalın'ın villasına haciz gelmesiydi. Demet Akalın kızları Hira'ya rağmen eski eşiyle görüşmeme kararı almıştı. Ama kısa bir süre sonra barıştılar. Demet Akalın, ''Yeniden evlilik olur mu?'' sorusuna, ''Yok, şu an sadece sevgiliyiz. Böylesi daha güzel. Evlilik düşünmüyoruz. Zaten bizim boşanmamızda üçüncü bir kişi yoktu. Zor bir süreçten geçmiştik, onu da atlattık'' cevabını vermişti.

Magazin / 14 Ocak 2021 Perşembe 09:33
Demet Akalın tekrar evlenecek mi?

Pandemi döneminin yükselen yıldızı kuşkusuz astrologlar oldu!

Ünlüler dünyasının yıldız haritalarına bakarak nokta atışı öngörülerde bulunan isimlerden biri de Özlem Recep.

Geçmişte de birçok tahmini doğru çıkan Recep, 'Demet Akalın ile Okan Kurt, Şubat ile Temmuz ayları arasında tekrar nikah masasına oturacak' dedi.

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