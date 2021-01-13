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Kilo kaybının sebebi ortaya çıktı!

Başrolünde yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisi ile gündemde olan Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucu teşhis edilen bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 10 günlük rapor aldı.

Magazin / 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:28
Kilo kaybının sebebi ortaya çıktı!

Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu (38) ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül'den (28) üzücü bir haber geldi.

Son dönemde hızla kilo kaybeden güzel oyuncunun bir süredir bağırsak hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

10 GÜN RAPOR ALDI!
TV100'de yer alan habere göre; doktorlar, Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koydu.

Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen ünlü oyuncunun 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?
Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.

Normalden daha geçirgen hale gelen bağırsaklar sebebiyle kana, yararlı bileşikler ile birlikte tam olarak sindirilmemiş besin öğeleri, zararlı organizmalar veya toksinler de karışabilmektedir. Bunun sonucunda da çeşitli metabolik bozukluklar meydana gelmeye başlar.

'DOKTORLAR İLAÇ BULAMADI'
Geçtiğimiz ekim ayında Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında 'Gör Beni' adıyla yaptığı programa konuk olan Kadir Doğulu, sağlıkla ilgili yaşadığı problemler hakkında konuşmuştu.

'Üç yıldır bağırsaklarımda sıkıntı var. 'İrritabl bağırsak sendromu' deniyor buna. Bununla ilgili coğrafyamı, gıdaları tanımaya başlayınca bedensel bir şifa başladı ve ilaç kullanmadan iyileştim.'

'Doktorlar ilaç bulamadı buna. Kilo kaybettim ama gerçek enerjimi ve gücümü buldum açıkçası. Bana verilen perhiz yaramadı. Sekiz ay içinde yediğim her şeyi yazarak bana ait bir perhiz sistemi buldum.'

'Yeme alışkanlığımı değiştirdim. Günde iki öğün hatta 1,5 öğün yiyordum. Sekiz saat açım. Sirkeyi kendim yapıyorum evde, sarımsak ağırlıklı besleniyorum. Yoğurt var o da inek sütüyle ilgili tükettiğim tek şey evde yaptığım yoğurt. Bu gibi şeylere dikkat ettiğimde zayıfladım, çok iyi hissediyorum kendimi. Hem de şifa buldum.'

Kadir DoğuluNeslihan Atagül

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