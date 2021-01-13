Hastalığını ilk kez açıkladı!

Sosyal medya hesaplarından sık sık makyajsız paylaşım yaparak 'yapay güzelliğe' meydan okuyan Hadise, bir markanın reklam yüzü oldu.



Ünlü şarkıcı markanın reklam filminde, 'Güzel olmak için bana benzemene gerek yok, kendini gizleme. Çünkü sen zaten güzelsin. Unutma sen, gerçek sensen güzelsin' diyor.



Mor mini elbisesi ile göz kamaştıran Hadise'ye sosyal medyadan beğeni yağarken, paylaşımın yoruma kapalı olması da dikkat çekti.





