Hastalığını ilk kez açıkladı!

Şarkıcı Hadise 'Çok yakında' notu ile paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Sık sık makyajsız hallerini sosyal medya hesabından paylaşan Hadise'den "Sen gerçek sensen güzelsin" pozu geldi. Mor mini elbisesi ile objektife poz veren Hadise'nin bir markanın reklam yüzü olduğu biliniyor. Öte Yandan ‘O Ses Türkiye’nin kamera arkasını vlog çeken Hadise koronavirüsü atlattıktan sonra anksiyeteye (kaygı bozukluğu) yakalandığını söyledi. İşte şarkıcı Hadise'nin ilgi çeken pozları ve yaşadığı anksiyete hakkında söyledikleri...
Sosyal medya hesaplarından sık sık makyajsız paylaşım yaparak 'yapay güzelliğe' meydan okuyan Hadise, bir markanın reklam yüzü oldu.
Ünlü şarkıcı markanın reklam filminde, 'Güzel olmak için bana benzemene gerek yok, kendini gizleme. Çünkü sen zaten güzelsin. Unutma sen, gerçek sensen güzelsin' diyor.
Mor mini elbisesi ile göz kamaştıran Hadise'ye sosyal medyadan beğeni yağarken, paylaşımın yoruma kapalı olması da dikkat çekti.