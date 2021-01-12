Demet Akalın: O kadar cimri değiliz

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde annesi Şenay Akalın'a hediye ettiği arabayı sosyal medya hesabından paylaştı.



Akalın, hediye arabanın fotoğrafına 'Annem güle güle gez' notunu düştü.



Önceki gün aynı marka otomobille bir AVM çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcı, annesine hediye ettiği arabayı kendisi kullanıyor şeklinde magazin haberleri ile gündeme geldi.



'ANNESİNİN ARABASIYLA GEZİYOR' İDDİASINA YANIT

Akalın, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla cevap verdi.



'BU BENİM BU ANNEMİN'

Hem kendi arabasını hem de annesine hediye ettiği arabayı paylaşan Demet Akalın, 'Bu benim, bu annemin. O kadar cimri değiliz be' dedi.