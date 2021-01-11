İrem Derici'den şoke eden itiraf

Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde "Aldattım da aldatıldım da" diyerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimdi de şarkıcı İrem Derici'den benzer bir itiraf geldi.



Her açıklamasıyla olay olan ünlü şarkıcı, konuk olduğu Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İrem Derici sevgililerini aldattığını itiraf etti.



"HINCIMI ALAMIYORUM, GİDİYORUM ALDATIYORUM"



Programda Derici, "Ben de aldattım. Psikolojik şiddet çok garip bir şey. Öyle bir şey diyor ki, hıncımı alamıyorum. Gidiyorum aldatıyorum ama haberi de olmuyor. Ne yapmış oluyorum şimdi? Hepsini aldatmadım ama" dedi. İlişkileri hakkında konuşan Derici "Evliliğimde ya da uzun ilişkimde böyle bir şerefsizlik yapmadım. Ne zaman aldatsam, 3 ila 5 iş günü arasında o ilişki bitti" diye konuştu.



"ÇOK SAHTE HESABIM VAR"



Sahte hesaplarının olduğunu söyleyen Derici, "Çok sahte hesabım var. Birinde Trabzon'da yaşayan 26 yaşında bir kızım. Kedim de var, adı Fısfıs. Muhabbet ediyorum takipçilerimle" ifadelerini kullandı.