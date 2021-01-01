Serdar Ortaç Milyoner'de ilk kez açıkladı!

Atv ekranlarının fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olarak katılan Serdar Ortaç, dillere dolanan şarkılarını nasıl yazdığını yıllar sonra ilk kez açıkladı. 90'lara damga vuran şarkılardan biri olan Sibel Can'ın seslendirdiği Padişah şarkısının hikayesini 'O zaman bana caka satan biri vardı. Kendini çok yüksekte görüyordu. Galiba o aklıma geldi. Yani 'hepimiz aynıyız' demek istedim. Kimse Sultan değil, kimse padişah değil. Yarın ne olacağımız belli değil' sözlerle anlattı.



