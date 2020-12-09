Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ünlü sunucunun başı dertte! yarışmacı affetmedi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'nun o sözleri başına dert oldu. Bir TV kanalında yayınlanan, sunuculuğunu yaptığı yemek yarışmasında, yarışmacılar hakkında yorumlarda bulunup yemeği değerlendiren Büyüktopçu'ya, yarışmacı Vasfiye Yılmaz hakkında söylemleri nedeniyle tazminat davası açıldı.

Magazin / 09 Aralık 2020 Çarşamba 10:15
Ünlü sunucunun başı dertte! yarışmacı affetmedi.

Onur Büyüktopçu'nun o yarışmacıya sözleri başına dert oldu! Yarışmacıdan tazminat davası şoku... Yarışmacı Vasfiye Yılmaz, ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'ya manevi tazminat davası açtı. Büyüktopçu; bir TV kanalında yayınlanan, sunuculuğunu yaptığı yemek yarışmasında, yarışmacılar hakkında yorumlarda bulunup yemeği değerlendiriyordu.


Vasfiye Yılmaz ise yarıştığı hafta boyunca yorumlarıyla dikkat çekmişti. İlerleyen haftalarda Büyüktopçu, Yılmaz hakkında bazı söylemlerde bulundu. Ünlü sunucunun 'Konuşuyor bazı yarışmacılar, ne yapsın? Enteresan, Vasfiye Hanım vardı hatırlar mısınız?' gibi söylemleri Yılmaz'ı harekete geçirdi.


Büyüktopçu'nun kendisi hakkındaki sözlerinden rahatsız olan Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Yılmaz, kişiliğinin zarara uğradığını iddia edip Büyüktopçu'ya 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.



Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı.2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır.2019 yılında Show Tv 'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sunmuştur.



24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Kanal D'de yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı sunan Büyüktopçu, oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapıyor.

Sevilen sunucu 14 Eylül'de yeni sezonuna başlayacak olan Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu oldu.

Kanal DShow Tvİngiltere

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar