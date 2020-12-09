Ünlü sunucunun başı dertte! yarışmacı affetmedi.

Onur Büyüktopçu'nun o yarışmacıya sözleri başına dert oldu! Yarışmacıdan tazminat davası şoku... Yarışmacı Vasfiye Yılmaz, ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'ya manevi tazminat davası açtı. Büyüktopçu; bir TV kanalında yayınlanan, sunuculuğunu yaptığı yemek yarışmasında, yarışmacılar hakkında yorumlarda bulunup yemeği değerlendiriyordu.





Vasfiye Yılmaz ise yarıştığı hafta boyunca yorumlarıyla dikkat çekmişti. İlerleyen haftalarda Büyüktopçu, Yılmaz hakkında bazı söylemlerde bulundu. Ünlü sunucunun 'Konuşuyor bazı yarışmacılar, ne yapsın? Enteresan, Vasfiye Hanım vardı hatırlar mısınız?' gibi söylemleri Yılmaz'ı harekete geçirdi.





Büyüktopçu'nun kendisi hakkındaki sözlerinden rahatsız olan Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Yılmaz, kişiliğinin zarara uğradığını iddia edip Büyüktopçu'ya 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.







ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?



Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.







Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı.2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır.2019 yılında Show Tv 'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sunmuştur.







24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Kanal D'de yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı sunan Büyüktopçu, oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapıyor.



Sevilen sunucu 14 Eylül'de yeni sezonuna başlayacak olan Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu oldu.

