Şarkıcı Nez bu imajıyla şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran ve sahne adı 'Nez' ile tanınan şarkıcı Nezihe Kalkan'ın yeni imajı takipçilerini şaşırttı. Saçlarını kazıtan 41 yaşındaki şarkıcı, son halini Instagram hesabından yayınladı.



Nez, saçlarında neden böyle bir değişiklik yaptığını merak eden takipçilerine cevap vermeyi de ihmal etmedi.



'DEPRESYONDA DEĞİLİM'



Şarkıcı, bir paylaşımda daha bulunarak şu ifadeleri kullandı:



Hayır sevgilimden ayrılmadım. Şükür bir sağlık problemim de yok. Evet çok mutluyum ve isteyerek yaptım. Hayır depresyona girmedim, tam tersi çok mutlu ve sağlıklıyım.



Öte yandan şarkıcı Nez, geçtiğimiz aylarda uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi tenis antrenörü olan Gökhan Köksal'dan evlenme teklifi almıştı. Evlilik yüzüğü ile poz veren şarkıcı, 'Ve ben evet dedim. Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde...' ifadelerini kullanmıştı.



