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Eser Yenenler'den esprili paylaşım!

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile birlikteliklerinin üçüncü yılını sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı.

Magazin / 09 Aralık 2020 Çarşamba 23:12
Eser Yenenler'den esprili paylaşım!

Oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, ilk çocukları Kuzey'i 2019 yılında kucağına aldı.

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, Eser Yenenler'le birlikteliklerinin üçüncü yılını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Kendisinden 11 yaş büyük eşi ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan 25 yaşındaki Yenenler, gönderisine esprili bir not düştü.

"Yıl dönümümüz kutlu olsun. Ver bakalım yanaktan bir lokma kocam. Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Tebrikler kocam, nice senelerimiz olsun. Bakalım her sene bir çocuk daha yapmaya devam edecek miyiz? Seneye görüşürüz."



"NİCE ÜÇ YILLARIMIZ OLSUN KARIM"

Eser Yenenler ise bu kareyi, "Göz açıp, kapayıncaya kadar geçen üç yıl. Nice üç yıllarımız olsun karım" notuyla paylaştı.

Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde bebeklerine 'Mete' ismini vereceklerini duyurmuştu.

Berfu Yenenler, geçtiğimiz aylarda düğünüyle ilgili bilinmeyenleri anlatmıştı

"Nikah memurumuz nikaha gelmedi. Asıl korkunç olan oydu. Uzun bir yerden yürüdük, nikahın kıyılacağı yere geldik adam yok. Herkes bize bakıyor, biz herkese bakıyoruz. Sonra memur geldi, ufak şakalar falan filan..."

"Kumsal olduğu için spor ayakkabı giymeye karar vermiştik. Bir tasarımcıya ayakkabıları gönderdik. Üzerinde Mr. Yenenler, Mrs. Yenenler tarzı bir şey yazacak. Düğünden bir gün önce ayakkabılar bize geldi ve adam keçeli kalemle yazmış!"

"Düğünde 150 kişi falan vardı ve biz hepsini tek tek öpüp altın topladık. Garsonlar ünlüleri görünce sadece onlara yemek götürmüşler. Diğer insanlar aç kalmış!"

Anne OlmakEser Yenenler

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