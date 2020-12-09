Beyaz Gazete Ana Sayfa

Dayak iddiasında son perde! Sevcan Yaşar'a şok karar

Ünlü oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat’ın geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilmişti.

Magazin / 09 Aralık 2020 Çarşamba 09:26
Dayak iddiasında son perde! Sevcan Yaşar'a şok karar

Taraflar birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şikayetçi olmuştu. Midyat geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Sevcan Yaşar'ın kendisine hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğunu iddia eden Midyat, gazete, televizyon ve radyo gibi yayın organlarında konuşmaması için tedbir istedi. Talebi haklı bulan mahkeme, Yaşar'ın 1 ay süreyle Sermiyan Midyat'a yaklaşmamasına, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Sermiyan Midyat

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar