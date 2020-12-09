ACUN MİLYONLARI BÖYLE GÖZDEN ÇIKARDI!

Uzun yıllardır medya sektörünün içinde olan Acun Ilıcalı dijital platformu Exxen ile yeni bir maceraya adım atıyor. Birçok televizyon kanalında çalışan ve daha sonra Tv8 kanalını satın alan Ilıcalı, yaptığı projelerle yoluna başarılı bir şekilde devam ediyor. 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak Exxen projesi ile ilgili tüm detayları anlatan Ilıcalı, çok emek verildiğini ve yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade etti.





Acun Ilıcalı bir YouTube kanalına konuk oldu. Dijital içerik platformu Exxen ile ilgili konulan Ilıcalı ne kadar para harcadığını, hangi projelerin geleceğini ve nasıl çalıştıklarını açıkladı. Exxen'de yayınlayacağı içeriklerden bahseden televizyoncu, '3 aydır günde 10 saat toplantı yapıyoruz. Sabahlara kadar bu işe kafa patlatıyoruz ve çok önemli isimler tekliflerimizi kabul etti. Exxen'le Türkiye'de Netflix'ten daha fazla izleyicimiz var' dedi.





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EXXEN'E YILLIK 900 MİLYON TL BÜTÇE

Acun Ilıcalı Exxen projesine yıllık 900 milyon TL harcadığını dile getirdi. Exxen için reklamlı ve reklamsız olarak iki seçenek sunacağını ve reklamlı olanın daha uygun fiyatlı olacağını söyledi.





EXXEN'DE HANGİ YAPIMLAR YER ALACAK?

Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı bir müzikal proje olacak. Proje tasarımı Ali Atay'a ait Onur Ünlü yönetmenliğinde ve başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden ile Ertan Saban'ın olacağı Şeref Bey adlı dizi seyirciyle buluşacak. Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı 8 bölümlük Vahşi Şeyler adlı dizi de platformda yer alacak.





Ayla, Müslüm ve Naim'in yaratıcısı Mustafa Uslu'dan başrolünde Özgü Namal'ın yer aldığı Hükümsüz adlı dizi yer alacak. Üç zengin ev kadınını anlatan Zehirli Çiçekler ve senaryo ile başrolde İbrahim Büyükak'ın adını gördüğümüz İlginç Bazı Olaylar da diğer orijinal Exxen yapımları olacak. Dünyada ses getiren Next Top Model yarışması Burcu Esmersoy sunumuyla gerçekleşecek. Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak ise birlikte bir programa imza atacak.



Acun Ilıcalıı'dan sürpriz bir proje ile Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları da Exxen'de olacak.



Bunların yanı sıra fenomenler Semiraminta, Miço, Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi isimler de Exxen'de özel şovlar hazırlayacaklar.