Ünlü isim eski sevgilisine küfür yağdırdı

Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir dargın bir barış olduğu sevgilisi Gökhan Göz ile yine yollarını ayırdı.



Olaylı ilişkileri ile dikkat çeken ikili arasında önceki akşam yeni bir gelişme yaşandı.



Evinde arkadaşları ile eğlenen Gökhan Göz, Instagram üzerinden canlı yayın yaptı.



YAYINI BASIP, KÜFÜR YAĞDIRDI



Saraçoğlu da bu yayına katılarak eski sevgilisi Göz için “O. çocuğu, kahpenin evladı, s... git köpek, yanındaki o.pularla devam et” gibi ağza alınmayacak küfürler kullandı.



Göz ve arkadaşları ise olaydan habersiz eğlenmeye devam etti.







'PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM'



Yaşanan olayın ardından eleştirilerin hedefi olan Saraçoğlu, bir süre sonra Instagram üzerinden açıklama yaptı.



Pişmanlık duyduğunu belirten modacı, 'Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim.' ifadelerini kullandı.





