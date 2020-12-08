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Ünlü çift yasağı deldi!

'Güldür Güldür' programının yıldız oyuncularından Derya Karadaş ile meslektaşı olan eşi Haki Biçici, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu Cihangir'de objektiflere takıldı. Yasağı delen çift, "Evimiz hemen burada o yüzden dışarı çıktık" dedi.

Magazin / 08 Aralık 2020 Salı 09:38
Ünlü çift yasağı deldi!

Yasağı delerek açık olan bir kafeden kahvelerini alan Derya Karadaş ve eşi Haki Biçici, ardından Cihangir Parkı'na doğru el ele yürüdü. Merdivenlerden inerken bir yandan deniz manzarasını keyifle izleyen ikili, fotoğraflarının çekilmesiyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Oyuncu çift, basın mensuplarının kendilerine hafta sonu kısıtlaması olduğunu hatırlatmasıyla "Evimiz hemen burada o yüzden dışarı çıktık" açıklamasında bulundu.

2016'DA EVLENDİLER

Derya Karadaş, kendisi gibi oyuncu eşi Haki Biçici ile 2016 yılında nikah masasına oturdu. Biçici ile mutlu bir beraberliği olan Derya Karadaş, "Hayırlı bir durum var mı hayatınızda, bebek gibi? sorusuna, "Şimdilik yok" cevabını vermişti.

Hafta SonuHaki Biçici

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