Mustafa Sandal: Sosyolojik bir deney olabiliriz

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınıyla ve aşı tarışmaları hakkında yorumda bulundu.



'LABORATUVAR ÜRÜNÜ'

Bir televizyon programına katılan ünlü şarkıcı, koronavirüsün laboratuvar ürünü olabileceğini iddia etti:



'BİLGİLERİMİZİ TOPLADILAR'

“Bugüne kadar akıllı saatimizden, telefonumuzdan bilgilerimizi topladılar.



Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı. Onu da elde eden sistem dünya üzerinde büyük bir hakimiyet kuracak.



'YOKSA TESADÜF MÜ?'

Acaba koronavirüs de bir laboratuvar ürünü müdür? Yoksa doğal olarak mı ortaya çıktı? Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?”



MASKE YAPTI

Pandemi dolayısıyla evinden çıkmamaya çalışan Sandal, kendine bakmayı ihmal etmiyor. Ünlü şarkıcı, dün yüz maskesi yaptı. Popçu, 'Hep Seda Sayan bizim de kendimize göre güzellik sırlarımız var' dedi.