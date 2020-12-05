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Eski çiftten mutluluk pozu

Geçtiğimiz yıl boşanan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, aylar sonra kızları Ada Kaygılaroğlu'nun dördüncü yaş gününü kutlamak için bir araya geldi. Kaygılaroğlu, birlikte çekildikleri kareyi "Nice yaşlara sevgilim" notuyla yayınladı.

Magazin / 05 Aralık 2020 Cumartesi 16:21
Eski çiftten mutluluk pozu

Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile nikah masasına oturmuş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı. İkili, geçtiğimiz yıl temmuz ayında sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.

Boşandıktan aylar sonra bir araya gelen Kaygılaroğlu ve İşiten'in kızı Ada, dün dört yaşına bastı. İkili, kızlarının doğum gününü aile arasında kutladı.

'NİCE YAŞLARA SEVGİLİM'

Kaygılaroğlu, eski eşi ve kızı ile çekilen pozunu sosyal medya hesabından "Nice yaşlara sevgilim" sözleriyle yayınladı.



Melis İşiten de paylaşımına "4 yaşında kızımız var. Teşekkürler. İyi günler" notunu düştü.

Neşeli halleriyle dikkat çeken ikilinin fotoğraflarına sevenleri "Barışmanızı bekliyoruz" şeklinde çok sayıda yorum yaptı.

Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile boşandıktan sonra Instagram'dan uzun bir süre kaldırmadığı aşk pozlarını geçtiğimiz aylarda silmişti.



'BAZI İNSANLAR GEÇMİŞLERİNE SARILIRLAR'

Bunun üzerine İşiten de, bir takipçisinin "Sen neyi bekliyorsun? Sen de kendi hayatına bak bence..." yorumuna cevap vermişti.

İşiten, "Belki bakış açına yeni bir yol çıkar… Bazı insanlar geçmişlerine sarılırlar, onların arkasında durmaktan güç alırlar, onlara gülümsemeyi ve sahip çıkmayı tercih ederler. Ben böyle bir kadınım. Küçükken geçirdiğim bir operasyon sebebiyle boydan boya bir izim var ve onu çok seviyorum. Acısını hatırlayıp bugün sahip olduğum sağlığıma şükrediyorum" demişti.

Uraz Kaygılaroğlu

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