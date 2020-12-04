Beyaz Gazete Ana Sayfa

Şeyma Subaşı Miami'ye taşındı

Türkiye'den çok yurt dışında vakit geçiren Şeyma Subaşı, kesenin ağzını açmaya karar verdi. Subaşı, sık sık tatil yaptığı Miami'den ev aldı.

Magazin / 04 Aralık 2020 Cuma 11:17
Şeyma Subaşı Miami'ye taşındı

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda ‘Survivor' programının Dominik'teki çekimleri nedeniyle sevgilisi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'dan ayrı kalmamak için Miami'de 6.2 milyon dolara bir malikane satın almıştı. Boşandıktan sonra Miami'deki yerleşik hayatından olan Subaşı'nın, alıştığı lüks hayatını geri almak için flaş bir hamlede bulunduğu iddia edildi.

ŞEYMA SUBAŞI MİAMİ'DEN EV ALDI

Uzun bir süredir tatil için Miami'de olan Şeyma Subaşı kesenin ağzını açtı. Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre; Miami'yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Şeyma Subaşı oradan bir ev satın aldığını açıkladı. Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Subaşı "Miami'de yeni evimizde ilk gecemiz. Çok mutluyum" notuyla paylaştı.

Söylemezsem OlmazŞeyma SubaşıAcun Ilıcalı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar