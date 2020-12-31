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Nazlı Çelik ağızları açık bıraktı!

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde ünlü haber spikeri Nazlı Çelik, Sezen Aksu'nun "Masum Değiliz" şarkısını seslendirdi. Çelik'in sahne performansı izleyenler tarafından oldukça beğenildi.

Magazin / 31 Aralık 2020 Perşembe 22:03
Nazlı Çelik ağızları açık bıraktı!

Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümü seyircileri ekranlara kilitledi. Hadise, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmada birçok ünlü isim de sevilen şarkıları seslendirdi.

"MASUM DEĞİLİZ" PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı yılbaşı gecesine özel programda Star TV'nin güzel haber spikeri Nazlı Çelik de şarkı söyledi. Çelik'in, "Masum Değiliz" performansı beğeni topladı.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Kerem Bürsin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahne aldı.

Beyazıt ÖztürkAyça Ayşin TuranEbru GündeşSerhat Kılıçİbrahim Çelikkol

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