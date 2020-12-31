Kerem Bürsin’den aşk itirafı!

Oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden 33 yaşındaki Bürsin, hakkında çıkan aşk haberlerine yanıt verdi.



Kerem Bürsin, Nişantaşı'nda setten çıkarken objektiflere yansıdı. Bürsin, rol arkadaşları Hande Erçel ve Melisa Döngel ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirdi.



Setten çıkan Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.



Uzun bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ve hayranları tarafından sosyal medya paylaşımları da dikkatle incelenen Kerem Bürsin ile Hande Erçel, sürekli bu haberleri yalanlıyor.



Defalarca arkadaş olduklarını söyleyen iki oyuncu, 'Sadece işlerini yaptıklarını' dile getirmişlerdi.



Öte yandan yakışıklı oyuncu, Murat Dalkılıç ile ayrılan Hande Erçel'in yeni taşındığı evinin dekorasyonunu kendisinin yaptığı haberlerinin de asılsız olduğunu söyledi.



MELİSA DÖNGEL'LE AŞK MI YAŞIYOR?



Bürsin'in adı geçtiğimiz günlerde aynı dizideki bir diğer rol arkadaşı Melisa Döngel ile de aşk dedikodularına karışmıştı.



Bu iddialarla ilgili sorulara da yanıt veren Kerem Bürsin, 'Biz çok yakın arkadaşız' dedi.



