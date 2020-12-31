İşte yeni yılda Fahriye...!!!

Fahriye Evcen 2021 için geri sayıma başladı, kırmızı rujlu fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı...Yeni yıla saatler kala ünlülerden paylaşımlar gelmeye başladı. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kırmızı rujlu fotoğrafına Instagram'dan 'Hem doğal hem makyajlı, her hali güzel' şeklinde yorumlar yağdı.
Fahriye Evcen 2021 için geri sayıma başladı! Evcen'in kırmızı rujlu bu fotoğrafı sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımına 'Hem doğal hem makyajlı, her hali güzel' şeklinde yorumlar yağdı.