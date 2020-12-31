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Hadise'nin yılbaşı elbisesi dudak uçuklattı!

Hadise'nin 'O Ses Türkiye'deki yılbaşı şıklığı dudak uçuklattı.

Magazin / 31 Aralık 2020 Perşembe 13:49
Hadise'nin yılbaşı elbisesi dudak uçuklattı!

Yıllardır O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise, yeni yılda da koltuğuna oturacak.

Kısa süre önce sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise, bu yıl karalar bağladı. Geçtiğimiz yıl kırmızı bir kıyafet tercih eden Hadise, O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 için siyah sade bir elbise tercih etti.

ÜZERİNDE SERVET TAŞIYOR
Hadise, yeni yıl kostümü ve takıları için ise servet harcadı. Ünlü şarkıcının giydiği bu siyah dantelli elbise 43 bin TL civarı.

Hadise'nin bileklikleri yaklaşık 334 bin TL, küpesi yaklaşık 120 bin TL, yüzüğü ise yaklaşık 95 bin TL.

O Ses Türkiye

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