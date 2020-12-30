Ünlü çiftten evlilik açıklaması

Şarkıcı Hakan Altun ile oyuncu Gonca Vuslateri aşkı magazin gündeminden düşmemeye devam ediyor. Uzun bir süre sevgili oldukları konuşulan ünlü çift sosyal medya hesaplarından verdikleri pozla bu iddiaları doğrulamıştı. Ardından sevgililerin nikah masasına oturacağı haberleri yayılmaya başlamıştı.



Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'den Hakan Altun ile evlilik hazırlığında oldukları haberlerini sosyal medya hesabı Instagram'dan "Kimsenin evlendiği yok. Sakin olun arkadaşlar. Virüslere dikkat edin. Maskenizi takın..." notunu düştüğü paylaşımla yalanlama geldi.