Ünlü çiftten evlilik açıklaması

Hakan Altun ile aşk yaşamaya başlayan Gonca Vuslateri'den evlilik açıklaması geldi... Güzel oyuncu evlilik hazırlığında olduklarına dair haklarında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Şarkıcı Hakan Altun ile oyuncu Gonca Vuslateri aşkı magazin gündeminden düşmemeye devam ediyor. Uzun bir süre sevgili oldukları konuşulan ünlü çift sosyal medya hesaplarından verdikleri pozla bu iddiaları doğrulamıştı. Ardından sevgililerin nikah masasına oturacağı haberleri yayılmaya başlamıştı.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'den Hakan Altun ile evlilik hazırlığında oldukları haberlerini sosyal medya hesabı Instagram'dan "Kimsenin evlendiği yok. Sakin olun arkadaşlar. Virüslere dikkat edin. Maskenizi takın..." notunu düştüğü paylaşımla yalanlama geldi.