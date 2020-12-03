Meğerse Masterchef Özgül...!!! Şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Özgül, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor.







Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi.







Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef'e katılmasını kızı teşvik etmiş. Özgül Coşar ayrıca bir dönem Çağla Şıkel'in programında da yemek yapmış. Coşar'ın Çağla Şıkel'le pek çok paylaşımı hala Instagram hesabında duruyor.