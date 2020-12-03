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Kendisini bakın neye benzetti!

Oyuncu Akasya Asıltürkmen de göz kapağını kaldırtarak estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. Asıltürkmen, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini ti’ye aldı.

Magazin / 03 Aralık 2020 Perşembe 00:45
Kendisini bakın neye benzetti!

Geçtiğimiz haftalarda göz kapağını kaldırtan Akasya Asıltürkmen, operasyonun ardından yüzünde bandajlarla bir fotoğrafını sosyal medyada yayınlamıştı.

Operasyon sonrası yaşadığı süreci Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşan oyuncu, ağrılarından bahsetmişti.

"BİLSEM KALKIŞMAZDIM"

Asıltürkmen, “Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; 10 gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

"BİZ KADINLARIN ÇILGINLIĞI"

Genelde bu tür operasyonların meraktan yapıldığını ifade eden oyuncu, "Uzun süredir alnımın ve dolayısıyla göz kapaklarımın düşüklüğünü ortadan kaldırmak istiyordum ve sanırım bunu atlattım. Bu arada kimsenin korktuğu yok, herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı. Ufacık bir müdahaleydi, sihirli küçük bir dokunuştu pozlarımı atmadan şu halimi koyayım da ibretlik, belki bir daha düşünürsünüz. Not: Bence kendini beğenmeyen, kendiyle barışık olmayan insanlar değil, özgüveni yüksek ve kendiyle barışık insanlar böyle işlere kalkışıyor genelde. Bir de mevzunun yaşla da ilgisi yok, ben bunu 20 senedir istiyordum" demişti.



"UZAYLI FİLTRESİ GİBİ"

Yüzündeki bandajları çıkaran ünlü oyuncu, şimdi de yeni haliyle bir video yayınladı. Kendini uzaylılara benzeten Asıltürkmen, "Uzaylı filtresinden cute baby’e (sevimli bebek) geçerim inşallah" diyerek yeni halini ti’ye aldı.

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