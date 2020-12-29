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Korona aşısı olmuştu! İlk izlenimlerini anlattı!

Covid-19 aşısı olan ünlü sunucu Çağla Şıkel sosyal medya hesabından çağrıda bulunmuştu. Çağla Şıkel, "Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Covid-19'dan korkun" diyerek herkese aşı olmaya davet etmişti. Öncü olmak adına aşı yaptırma kararı aldığını söyleyen Çağla Şıkel, aşı öncesi ve sonrası için bakın neler söyledi…

Magazin / 29 Aralık 2020 Salı 23:34
Korona aşısı olmuştu! İlk izlenimlerini anlattı!

Ünlü manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Dün sosyal medya hesabından aşı olurken çektirdiği fotoğrafı paylaşıp çağrı da bulunan Şıkel, "Kendimi gayet iyi hissediyorum, yaptırdığım aşıya güveniyorum" dedi.

Dün sosyal medya hesabından aşı yaptırırken çektirdiği fotoğrafı paylaşan Şıkel, "Üçüncü faz gönüllüsü olarak CoronaVac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil" ifadelerini kullanmıştı.

"TOPLUMUN YÜZDE 80'İ AŞI OLURSA BU İŞTEN KURTULACAĞIZ"

Hürriyet'in haberine göre; Öncü olmak adına aşı yaptırma kararı aldığını söyleyen Çağla Şıkel, aşı öncesi ve sonrası için şunları söyledi: "TV programım dolayısıyla başından beri bu işin içindeyim. Değerli bilim insanlarıyla konuşma şansım oldu ve aşı yaptırmaya karar verdim. Bunun için önce Sağlık Bakanlığı'na başvuruyorsunuz.

Uygun görülürseniz PCR, antikor gibi birtakım tahliller yapılıyor. Bir sıkıntı görmezlerse aşıya çağırıyorlar. Sonrasında sizi uzun süre takip ederek aşının yan etkilerini gözlemliyorlar. Ben de bu süreçlerden sonra aşımı yaptırdım. Şimdi kendimi gayet iyi hissediyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Yaptırdığım aşıya da güveniyorum. Koruyuculuğunun başlaması, 6 haftayı buluyormuş. Ocak ayının 11'inde ikinci doz aşı vurulacak.

Benim bu aşıyı yaptırmamın nedeni, hastalığı geçirmek istememem ve örnek olmak istememle alakalı. Toplumun yüzde 80'i aşılanırsa eğer, bu işten kurtulacağız. Buna da öncü olmak istedim. "Çağla Şıkel, aşı yaptırdığı sırada çekilen videoyu da "Hem kendim hem sevdiklerim için" notuyla sosyal medyada yayınladı.

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