Kameramanı ünlü fenomen Danla Bilic'i ifşa etti!

Çektiği makyaj videolarıyla fenomen haline gelen ve Instagram'da yaklaşık 5 milyon kişi tarafından ilgiyle takip edilen Danla Bilic, kameramanı Sinan Binay'la çektikleri videolar sayesinde kısa süresinde tanınmıştı. Aralarındaki husumet sonrası Bilic'le yollarını ayıran kameraman Binay, Youtube'da açtığı kanalda bir video yayınlayarak Bilic'in sattığı ürünlerin gerçek ücretlerini söyleyerek, müşterilerini dolandırdığını iddia etmişti.



'DANLA BİLİC VE ESKİ KAMERAMANI' DAVASI



Instagramda fenomen olan Danla Bilic bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, eski kameramanı Sinan Binay'ın sahibi olduğu kozmetik şirketi adına sattığı ürünlerinin fiyatlarını ifşa ederek firmanın müşterileri dolandırdığı imalarında bulunarak suç işlediğini ileri sürmüştü. Bilic'in diğer kameramanı ve Danla Biliç, Sinan Binay'la uzlaşmak istemedi.



İFŞA SUÇUNDAN DAVA!



Savcılık, Binay'ın Bilic'e ve Kofuoğlu'na sarf ettiği sözler nedeniyle 'Hakaret', ürünlerinin maliyet fiyatlarını ifşa ederek firmanın müşterileri dolandırdığı imaları nedeniyle 'Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklamak' suçundan dava açtı.



'İŞ DAVASI AÇTIM, BOZULDULAR'



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Binay, ifade verdi. Binay, 'Benim eski patronlarımdı. İş konusunda mobbing, tazminat vs. hususlarında problem çıkarıyorlardı. Kendileriyle çalışmayı bıraktım ve ardından iş davası açtım. Dava açmam tarafları sinirlendirdi ve e sektörde benim başka bir yerde çalışmamam amacıyla benim hakkımda etik olmayan ve benim itibarımı zedelemeye yönelik ifadeler kullandılar. Ayrıca müştekilerin satışını yaptığı ürünlerin maliyet fiyatını açıklamak suretiyle dolandırma imasında bulunmadım. Zira ben kendilerinin sattığı ürünleri ne kadara mal ettiklerini bilmiyorum' diyerek kendisini savundu.



DANLA PAYLAŞIMA DEVAM EDİYOR



Danla Bilic konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmazken sosyal medya ve video platformları üzerinden yayınlarına yeni kameramanı ile birlikte devam ediyor.



KAMERAMAN: İFŞA ETMEDİM! BENİ ENGELLİYORLAR



Diğer yandan konuyla ilgili olarak açıklama yapan taraf olan Bilic'in eski kameramanı mağdur olan tarafın kendisi olduğunu ve kesinlikle maliyetle ilgili bir şey bilmediği gibi bu konuda bir sahtecilik ya da dolandırıcılık imasında bulunmadığını belirtti.



DANLA BİLİC KİMDİR?



Fenomen Danla Bilic, 94 doğumlu ve Kütahyalı. Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde devam ederken diğer yandan sosyal platformlar üzerindeki paylaşımları ile takipçi sayısını yükselterek fenomen oldu. Danla Bilic'in gerçek ismi Neslihan Damla Akdemir olarak biliniyor. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube'da yüklediği makyaj videoları ile kitlesini büyüttü.

