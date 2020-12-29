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Canlı yayında kovid aşısı oldu!

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol canlı yayınında Çin'den gelen koronavirüs aşısını oldu.

Magazin / 29 Aralık 2020 Salı 09:32
Canlı yayında kovid aşısı oldu!

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol isimli programın canlı yayınında, koronavirüs aşısı oldu.

Çin'den gelen Sinovac Faz-3 çalışmalarına gönüllü olan Kütahyalı, aşının çok pratik olduğunu söyledi.



'HEMŞİRE FENERBAHÇELİ GALİBA'

Aşı vurulduğunda canı yanan Rasim Ozan Kütahyalı, 'Hemşire Fenerbahçeli galiba' diye espri yaptı.



'YÜZDE 95,3 ETKİLİ'

Kütahyalı, daha sonra attığı tweet'te 'Sinovac aşısı için ben ve Nagehan gönüllü olduk ve Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde canlı canlı aşı olduk.

30 saniye bile sürmüyor. Çok pratik. Bildiğimiz çocukluğumuzdan tanıdığımız yöntem. Koronavirüse karşı yüzde 95,3 etkili.' dedi.

Beyaz Futbol

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